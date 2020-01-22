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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon Haberi

Kayseri Emniyetinden 110 personelle 30 adrese eş zamanlı operasyon Haberi

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( KAYSERİ )- Yakalama emriyle aranan 27 kişiden 12'si yakalandı KAYSERİ

Polis Memuru Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık Yakalama Emri 


- Kayseri'de haklarında yakalama emriyle aranan 27 şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 30 adrese 110 polis memurunun katılımıyla operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen 42 ekip ve 110 personelin katıldığı operasyonda Konut Dokunulmazlığını İhlal, Hırsızlık suçlarından Niğde, Adana, Antalya, Mersin, Sivas ve Kahramanmaraş illerinde hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.P.'de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar çerçevesinde yağma, hırsızlık, resmi evrakta sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık gibi olaylara karışan, haklarında 1 yıl ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.D., S.T., A.S., K.K., E.Ö., H.K., Ö.P., A.C., M.S., V.S., M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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