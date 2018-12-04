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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri Emniyeti'nden FETÖ operasyonu: 68 gözaltı kararı Video

Kayseri Emniyeti'nden FETÖ operasyonu: 68 gözaltı kararı Video

ARŞİV

Yakalama Kararı Harekete Geç Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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( KAYSERİ )- FETÖ'nün mahrem yapılanma, ankesörlü arama ve gaybubet evlerine operasyon KAYSERİ

- Kayseri polisi, bir günde iki ayrı FETÖ operasyonu başlattı. FETÖ'nün mahrem yapılanma, ankesörlü arama ve gaybubet evlerine yönelik başlatılan operasyonda, 68 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlattığı çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 39 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 10’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılamayan 17’si muvazzaf, 12’si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu sabah saatlerinde Kayseri merkezli olmak üzere, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla, Mardin illerinde 29 kişi için eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Arama, yakalama ve gözaltı işlemleri şu an için devam etmektedir. Kayseri Emniyeti'nden aynı günde gaybubet evleri operasyonu Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, firar durumda olan toplam 39 kişinin 18'i hakkında Kayseri mahkemeleri, 21 kişi hakkında ise Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray illerine bağlı mahkemeler tarafından yakalama kararı verildiği anlaşıldı. Şahısların yakalanmamak üzere saklandıkları yerler olarak tanımlanan gaybubet evlerinin Kayseri'deki yerleri tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, 39 şahsa yönelik aynı anda operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen 39 şahıstan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.
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