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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'deki kazada ölü sayısı 6'ya çıktı

Kayseri'deki kazada ölü sayısı 6'ya çıktı

ARŞİV

Cenaze Trafik Kazası Bild 

-Kaza yerinden detay
-Araçlardan detay
-Yaralılara müdahale

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de dün gece otomobil ve ambulansın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda dün gece meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8) ve Soner Üzüm (21) hayatını kaybetti. Görgü tanıkları kazaya beyaz bir otomobilin sebep olduğunu belirtirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak başlatılan işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
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