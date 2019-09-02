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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayseri'deki kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi Haberi

- Kayseri'deki kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi Haberi

- Ahmet Altıparmak ve Ali Suna'nın cenaze namazından görüntüler

Parmak Cenaze Cenaze Namazı Kanal A 

--Tabutların taşınması
--Fatma Abravcı'nın cenaze namazından görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de dün kanal açma aracının bağ evine girmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 3'ü bu gün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan vidanjör bir bağ evine girdi. Kazada, vidanjörün içerisinde bulunan Ahmet Altıparmak, Ali Suna Ahmet Karaçam ve bağ evinde kalan Fatma Abravcı hayatını kaybetti. Ahmet Altıparmak ve Ali Suna'nın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Hunat Camii'ne getirildi.
Talihsiz işçilerin cenazesi, öğle namazına kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, merhumların yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Enkaz altında hayatını kaybeden kadın da toprağa verildi Öte yandan, dün ki kazada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fatma Abravcı'nın cenazesi de, Hacılar Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumenin yakınları katıldı.
(AG-AÖ-
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