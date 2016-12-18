Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!



Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kayseri'deki saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu açıklamasının ardından aracın nereden getirildiği saptandı. Şanlıurfa'dan çalınan aracın sahte plaka ile Kayseri'ye getirildiği belirtildi. Kayseri'de halk otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan aracın 71 plakalı olduğu belirlenmişti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.



OTOPSİDE ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



14 askerin şehit olduğu 55 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Patlamada belden yukarısı parçalanan teröristin saçlarının uzun olması nedeniyle önce kadın olduğu sanıldı, daha sonra yapılan otopside erkek olduğu ortaya çıktı.



Teröristlerin bomba yükleyip patlattığı hafif ticari aracın dün Şanlıurfa'dan çalındığı ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin erkek olduğu ve bomba yüklü beyaz renkteki aracın dün saat 23.30'da Malatya- Kayseri karayolundan gelip Pınarbaşı İlçesi'nden geçerek, kent merkezine geldiği belirlendi.



TERÖRİST PARÇALANDI



Teröristin Talas İlçesi Zincidere Mahallesi'ndeki 1'inci Komando Tugayı'ndan gelen, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü Komando Caddesi'nden itibaren takip ettiği belirlendi.



KIRMIZI IŞIKTA PATLATMIŞ



Bombalı aracın Erciyes Üniversitesi kampusunun Sabancı Kültür merkezi önündeki kapısından itibaren soldan yanına yanaştığı halk otobüsünün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil girişi önünde trafik ışıklarında kırmızı yanması üzerine durmasıyla birlikte, teröristin patlamayı gerçekleştiği saptandı. Patlamada belden yukarısı parçalanan teröristin saçlarının uzun olması nedeniyle önce kadın olduğu sanıldı, daha sonra yapılan otopside erkek olduğu ortaya çıktı.

