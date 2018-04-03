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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

cenaze namazının kılınması

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-cenazenin taşınması
-arşiv

( KAYSERİ )-Güvenlik kameralarına yansıyan kazada bir çocuk çarpmanın etkisi ile çatıya savrulmuştu KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve bir çocuğun çatıya savrulduğu kazada hayatını kaybeden Rahime Baran Baykara, son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'nin ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen 2 çocuk ve 1 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve bir çocuğu bina duvarına çarparken, diğer çocuk ise yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve çocukları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rahime Baran Baykara, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(AG-AÖ-
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