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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon Haberi

Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon Haberi

Kayseri 'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon - Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabip birimi - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi - Zanlıların sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilmesi Kayseri 'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon - Anadolu Farm şirketinin gözaltına alınan bir çalışanı ve bir yöneticisi daha adliyeye gönderildiKAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın bir çalışanı ve bir yöneticisi daha adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) çalışanı E.K. ile Anadolu Farm programının yazılımcısı ve firma yöneticisi R.T'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 firma yöneticisi tutuklanmıştı.Firmadan banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Polis Aracı Polis İnter Trol 

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