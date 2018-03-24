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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon - 3 kişi tutuklandı

Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon - 3 kişi tutuklandı

Kayseri 'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon - 3 kişi tutuklandı - Kayseri 'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon - 3 kişi tutuklandı - Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Zanlının adli tabipliğe getirilmesinden görüntü - Detay görüntü - Zanlı'nın adli tabiplikten çıkarılarak polis aracına bindirilmesinden görüntü - Detay görüntülerGÜNCELLEME - Kayseri 'deki "Çiftlik Bank benzeri" firmaya operasyon - Anadolu Farm şirketinin gözaltına alınan 3 yöneticisi tutuklandı - Operasyonda bir şirket çalışanı daha gözaltına alındıBİR ŞİRKET ÇALIŞANININ GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİKAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Operasyon kapsamında bir şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İ.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Merkezi Kayseri 'de bulunan firma hakkında Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlanmış, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu ve 44 bin civarında üyesi bulunduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Ayetler Polis Aracı Polis İnter Trol 

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