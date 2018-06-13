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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

-olay yerinden detay
-polis ekiplerinden detay
-vatandaşlardan detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine girerken 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bulvarda, maddi hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç daha zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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