Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

-olay yerinden detay

-polis ekiplerinden detay

-vatandaşlardan detay



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine girerken 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Talas Bulvarı'nda iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bulvarda, maddi hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç daha zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

