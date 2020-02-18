Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

- Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Olukkaya mevkinde 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım