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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

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( KAYSERİ ) KAYSERİ

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Yolcu Otobüsü Direksiyon 


- Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Olukkaya mevkinde 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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