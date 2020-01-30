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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de yoğun tipi, Erciyes yolunu kapattı

Kayseri'de yoğun tipi, Erciyes yolunu kapattı

polis ekiplerinden detaylar

Polis Bild Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-geri çevrilen araçlardan detaylar
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de yoğun tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi yolları kapandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen ve gün içerisinde Kayseri' de beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Erciyes Kayak Merkezine çıkış yolları yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Erciyes Kayak merkezine giden yolu tipi nedeniyle trafiğe kapatarak, yukarı çıkmak isteyen araçları geri çevirdi.
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