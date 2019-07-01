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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de yangın Haberi

Kayseri'de yangın Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Halktan görüntüler - Soğutma çalışmaları - İtfaiyeden görüntüler - Vatandaşla röportaj - Apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde 4 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Tedbir amacıyla bina tahliye edildi.Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Kazan Dairesi Sağlık Ekipleri 

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