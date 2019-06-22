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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri’de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Haberi

Kayseri’de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Haberi

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Cinayet Trol 

--detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, ilçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Hanedar Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasan K. (20), ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ.’yi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi. (AG-
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