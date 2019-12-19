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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri’de yakalanan 2 DEAŞ’lı adliyeye sevk edildi

Kayseri’de yakalanan 2 DEAŞ’lı adliyeye sevk edildi

-hastaneden detaylar

Hastane Jandarma Akalan Trol 

--şahısların sağlık kontrolünden çıkarılması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ’lıdan ikisi tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin DEAŞ eylem ve faaliyetlerini engellemek için yaptıkları operasyon sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü. Yakalanan şahıslardan ikisi yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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