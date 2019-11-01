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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

-Ekiplerden görüntüler

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Ekiplerin evde arama yapması
--Gözaltına alınan şahısların evden çıkarılarak polis otosuna bindirilmesi
--Aracın gitmesi
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişide gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşayan Y.Y.'nin uyuşturucu maddeyi buradan satış yapmak suretiyle piyasaya süreceği yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.Y. ile birlikte 12 kişi kıskıvrak yakalandı. Evi didik didik arayan ekipler, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 2 adet rulo alimünyum folyo, 5 fişek halinde 31.10 gram metemfetamin, 1 fişek halinde bonzai, 7 adet uyuşturucu paketlemek için özel kesilmiş folyo ele geçirdi. Ayrıca, gasp suçundan kesilmiş hapis cezası bulunan S.E.'de yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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