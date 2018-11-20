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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

- Kayseri 'de tramvayla okul servisi çarpıştı - 4 yaralı - Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'ndaki kaza yeri - Yaralıların ambulanlara bindirilmesi - Vatandaşların kaza bölgesinde toplanmas - Raydan çıkan tramvaydaki yolcular tahliye edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde tramvayla okul servisinin çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.Lütfü Ş, idaresindeki 38 S 0129 plakalı içinde öğrenci bulunmayan okul servisi, Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda, 3805 - B numaralı tramvayla çarpıştı.Kazada, tramvaydaki 4 yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki diğer yolcular da tahliye edildi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.Kaza sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Hastane Okul Servisi Gesi 

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