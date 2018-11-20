Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı
- Kayseri 'de tramvayla okul servisi çarpıştı - 4 yaralı - Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'ndaki kaza yeri - Yaralıların ambulanlara bindirilmesi - Vatandaşların kaza bölgesinde toplanmas - Raydan çıkan tramvaydaki yolcular tahliye edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde tramvayla okul servisinin çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.Lütfü Ş, idaresindeki 38 S 0129 plakalı içinde öğrenci bulunmayan okul servisi, Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda, 3805 - B numaralı tramvayla çarpıştı.Kazada, tramvaydaki 4 yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki diğer yolcular da tahliye edildi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.Kaza sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.