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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

- - Trafik kazasına karışan otomobillerden detaylar - Kazanın olduğu bölgeden detaylarKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Barış Bayer'in kullandığı 38 YV 022 plakalı otomobil Kayseri - Sivas kara yolu Barsama Mahallesi yakınlarında Ümit Bardakçı idaresindeki 42 CBC 85 plakalı tırla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Bayer ile Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Hayriye Bahçebaşı yaralandı.Yaralılar, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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