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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

- Zanlıların hastaneye getirilişiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişileri tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda D.Y, F.Y, İ.D, İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü öğrenildi.

Hastane İnşaat Sektörü Tefecilik Irak Trol 

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