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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de tarihi çarşıda bayram hareketliliği

Kayseri'de tarihi çarşıda bayram hareketliliği

- Kayseri Kapalı çarşısı’ndan genel ve detay görüntüler - Alışveriş yapan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler - Esnaflardan genel ve detay görüntüler - Çarşı esnafı Ömer Ceyhan ile röportaj - Vatandaşlardan Erol Ürcan ile röportaj - Detay görüntülerKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, tarihi kapalı çarşıda yoğunluk oluşturdu.Et ve süt ürünleri, şeker, ayakkabı, giyim, züccaciye malzemelerinin bulunduğu kapalı çarşı, Ramazan Bayramı öncesinde adeta vatandaşların akınına uğruyor.Çarşı esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu sayesinde çifte bayram sevinci yaşıyor.Bayramı yeni kıyafetlerle karşılamak isteyen vatandaşlar, çarşıdan 15 liraya ayakkabı, 10 liraya pantolon veya gömlek, 5 liraya tişört alabiliyor.Çarşıda 20 yıldır esnaflık yapan Ömer Ceyhan (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla artan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

İşlerinin iyi gitmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ceyhan, herkesin bayram alıverişini son günlere bırakmasının satışları artırdığını belirtti.
Vatandaşlardan Erol Ürcan, kapalı çarşının kentin cazibe merkezini olduğunu, çarşıda alışveriş yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Önceki yıllarda çarşının daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Ürcan, "Ailemle buraya alışveriş yapmaya geliyorum. Bayram dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor." diye konuştu.

Süt Ürünleri Yeni Kıyafet Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Kapalı Çarşı 

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