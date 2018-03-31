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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de tabancayla yaralanan kişi öldü

Kayseri'de tabancayla yaralanan kişi öldü

- - Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından detaylar - Cesedin cenaze aracına taşınması - Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de tabancayla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Horsana Çayırı mevkisinde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarını alan 112 acil servis ekipleri olay yerine gitti.Yaralı Deniz Vural'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Acil Servis Cenaze Akalan 112 Acil Servis Cenaze Aracı 

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