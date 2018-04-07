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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de Solo Türk coşkusu... Vatandaşlar gösteri uçuşunu izlemek için inşaata, çatıya, dağa çıktı

Kayseri'de Solo Türk coşkusu... Vatandaşlar gösteri uçuşunu izlemek için inşaata, çatıya, dağa çıktı

Halktan görüntü

Akrobasi Gösterisi Savaş Uçağı Gösteri Uçuşu Şili Öğrenciler 

-Rektörün konuşması
-Solo Türk'ün gösterisi
-İnşaata, çatıya, dağa çıkan vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşla röportaj
-Detaylar

( KAYSERİ )- Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti KAYSERİ

- Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk'ü izlemek için vatandaşlar inşaatlara, binaların çatılarına ve bin 871 rakımlı dağa çıktı. Erciyes Üniversitesi'nde Merkez Kampüsü Veteriner Fakültesi yanındaki gösteri alanına Solo Türk'ün gösterisini izlemek için binlerce vatandaş akın etti. Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, davetliler, öğrenciler ve vatandaşların takip ettiği gösteride konuşan Rektör Prof. Dr. Güven; "Üniversitemizin kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu etkinlikleri de yıl dönümü dolayısıyla düzenliyoruz. Öğrenci konseyimizin daveti üzerine Türk Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi olan Solo Türk, üniversitemizde gösteri yapacak" dedi.
Akrobasi gösterisini izlemek için bin 871 rakımlı dağa çıktılar Solo Türk'ün F-16 savaş uçağı ile yaptığı akrobasi gösterisi nefes kesti. Binlerce vatandaş gösteriyi takip ederken, bazı vatandaşlar da gösteriyi izleyebilmek için kampüs içerisindeki inşaatlara, bina çatılarına çıktı. Öte yandan kente hakim nokta olan bin 871 rakımlı Ali Dağı seyir alanına da yüzlerce vatandaş gösteriyi takip etmek için akın etti. Vatandaşlar; çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, gösteriyi daha rahat izleyebilmek için dağa geldiklerini söyledi.


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