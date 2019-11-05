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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

olay yerinden görüntüler

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntüler
-Ekiplerin inceleme yapması
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Tavlusun geçidi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. (24) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebepten sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahı çeken şahıs, M.A.'yı ateş etti. Yaralanan M.A., çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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