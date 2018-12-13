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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de saf sezyum bulundu

Kayseri'de saf sezyum bulundu

Uzman ekibin bulunan maddeyi incelemesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Nükleer Santral Jandarma Radyoaktif Radyasyon Uluslararası 


- Kayseri'de nükleer madde olabileceği değerlendirilen bir paketi inceleyen jandarma ve AFAD ekipleri, 250 Bg/kg miktarında saf sezyum maddesi buldu ve maddenin kimyasal açıdan reaktif olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına, Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'nde boş bir arazide şüpheli bir paket olduğu ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri boş arazide çanta içerisindeki maddenin nükleer madde olabileceğini değerlendirerek AFAD ekiplerine bilgi verdi. Maddeyi inceleyen ve muhafaza altına alan AFAD ekipleri, bulunan maddeyi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderdi. Burada yapılan incelemelerde maddenin saf sezyum maddesi olduğu belirlendi. 250 Bg/kg miktarında olan sezyum maddesinin radyoaktivitesinin tespit edildiği, kimyasal açıdan reaktif durumda olduğu belirlendi. Yetkililer, konuyla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. Sezyum nedir? Sezyum, radyoaktif özellikleri sebebiyle büyük tedbirler gerektiren bir elementtir. Devlet kontrolünde üretilebilir, öldürücüdür. Sezyum; insanlar için çok zararlı, bilim dünyası için çok faydalı, nükleer santrallerin vazgeçilmezi bir elementtir. İçme sularına iğne ucu kadar sezyum katılması halinde öldürücü etkisi vardır. Üç milyon yılda 1 saniye hata oranı olan atom saatlerinin yapıtaşıdır. Son yıllarda kanser tedavilerinde kullanılmaya başlanan radyoaktif sezyumun özellikleri hafife alınmayacak kadar dikkat çekicidir. Çernobil faciasında çevreye yayılan radyasyon, sezyum içeriklidir. Radyoaktif sezyumun üretilmesi uluslararası anlaşmalara bağlıdır.
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