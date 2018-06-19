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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de Ramazan ayında 200 ton pastırma, 500 ton sucuk satıldı

Kayseri'de Ramazan ayında 200 ton pastırma, 500 ton sucuk satıldı

Pastırmanın kesilmesinden detaylar

Naat Gurbetçi 

-Başkan Recep Bağlamış ile röportaj
-detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Pastırma ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de Ramazan ayında 200 ton pastırma, 500 ton sucu satıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Satışlardan memnunuz" dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan ayındaki pastırma ve sucuk fiyatlarını değerlendirdi. Geçen yıla oranla pastırma ve sucuk satışlarında bu yıl artış olduğunu kaydeden Bağlamış, Ramazan ayında 200 ton pastırma ve 500 ton sucuk satıldığını kaydetti.
Bağlamış, "Geçen yıla oranlar bu sene pastırma ve sucuk muhteşem bir şekilde satıldı. Esnaflarımız gayet memnun. Yaklaşık 2-3 aydır da işlerimizde ilerleme var, kazançlar iyi. Bu sene de Ramazan ayımız çok güzel geçti. Ramazan öncesinde olduğu gibi sonrasında da satışlarımız devam ediyor. Gurbetçilerimiz burada. Biliyorsunuz ki Kayseri pastırması Türkiye’de ve dünyada rağbet görüyor. Ramazan’dan önce verdiğimiz satış oranlarının yüzde 15 gibi fazlası oldu. Ramazan sonrasında da gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Ramazan ayındaki satışlar gibi satışlar olacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı için yaklaşık 200 ton gibi pastırma, 500 ton gibi de sucuk tüketileceği ifadesinde bulunmuştuk. Ramazan ayında bu söylediğimiz rakamlar gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Ramazan'dan sonrada gurbetçilerin gelmesiyle işlerin iyi olacağını belirten Başkan Bağlamış, "Ramazan’dan sonra 6’ncı ve 7’nci aylarda da yine bu rakamlarda pastırma ve sucuk tüketileceği kanaatindeyiz. Bu saatten sonra da bir zamlanma olmaz. Ramazan’dan önce yüzde 20 gibi bir artış söz konusuydu ama Ramazan’a özel bir konu değildi. Yıl içerisinde zaman zaman oluşan artışlardan kaynaklıydı. Şuan önümüzdeki gündem de et, pastırma ve sucuk fiyatlarında artış görünmez" dedi.

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