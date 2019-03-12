Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de PÖH’ün katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Kayseri’de PÖH’ün katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Uygulamadan detaylar

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Özel Harekat Kurusıkı Tabanca 

-Araçların durdurulması ve arama yapılması
-Ekiplerden görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) - Uygulamada araçlar didik didik arandı KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis özel harekatın ve 100 polisin katılımı ile 5 bölgede yapılan asayiş uygulamasında araçlar didik didik arandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları mevkiinde 5 bölgede polis özel harekat ve 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik ve trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar didik didik arandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, 393 şahıs ve 134 araç sorgulandı ve 4 araca 813 TL para cezası kesildi. Uygulamada, 1 kişiye kurusıkı tabanca taşımaktan işlem, 2 kişiye de ruhsatsız av tüfeği taşımaktan işlem yapılırken, tabanca ve tüfeğe el konuldu. Ayrıca, 1 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 aranan şahısta yakalandı. Kentte sık sık yaptığı asayiş uygulamaları ile şüphelilere göz açtırmayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı