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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

Şahısların emniyete getirilişi

Bild Akalan Terör Örgütü 

-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Züveyr A. ile Alı A. yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Şahıslar işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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