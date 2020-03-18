Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası Bild 

-Otomobillerden görüntüler
-Diğer detaylar

( KAYSERİ )- Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı KAYSERİ

- Kayseri''nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. (74) ve Zahit K. (30) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı