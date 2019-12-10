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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı İzle

Kayseri'de otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı İzle

-olay yerinden detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

--kırılan bariyerden detaylar
--tramvaydan detaylar
--aracın çekici ile kaldırılmasından detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, tramvay yoluna girdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Osman Kavuncu bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 CDE 071 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda araç savrularak demir bariyerleri aşıp tramvay yoluna girdi. O esnada seyir halinde olan tramvay yola giren araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, durdurulan tramvay seferleri aracın çekilmesinin ardından devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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