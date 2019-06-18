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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi Haberi

- Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi Haberi

-Camiden görüntüler

Şehadet Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 

--Selanın okunması
--Gıyabi cenaze namazının duyurulması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri'de sela verildi.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Kayseri'de de hayatını kaybeden Muhammed Mursi için sela verildi.
Selanın ardından, "Bugün Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi nedeniyle öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Allah şehadetini kabul eylesin" denildi. (AG-
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