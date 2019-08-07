Kayseri'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 18 yaralı
- Kayseri 'de minibüs ile kamyonet çarpıştı - 18 yaralı - Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleriKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.Soner Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Yuları Mahallesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada, 18 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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