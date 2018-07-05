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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri’de kargodan gelen elbiseleri açan 10 kişi zehirlendi

Kayseri’de kargodan gelen elbiseleri açan 10 kişi zehirlendi

Olay yerinden görüntüler

Argo Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Giyim Mağazası 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Zehirlenen vatandaşların ambulanslara bindirilmesi
-AFAD ekiplerinin çalışması
-Diğer detaylar

( KAYSERİ )- Zehirlenen kişilerin elbise boyasında kullanılan amonyum sülfat maddesinden etkilendiği değerlendiriliyor KAYSERİ

- Kayseri’de kargodan gelen elbise paketini açtıktan sonra elbise boyasında kullanılan amonyum sülfat maddesinden etkilenen 10 mağaza çalışanı tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kazancılar Çarşısı’nda bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen olayda, kargoyla gelen elbise paketlerini açan çalışanlar yoğun koku hissetti. Etrafa yayılan yoğun kokuyla beraber rahatsızlanan mağaza çalışanları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Elbise paketini açtıktan sonra elbise boyasında kullanılan amonyum sülfat maddesinden etkilendiği değerlendirilen 10 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de, elbiselerden örnek alarak kokunun neyden kaynaklandığını bulmak için çalışma başlattı.
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