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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yol aşırı yağıştan kapandı

Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yol aşırı yağıştan kapandı

Develi'deki toz fırtınasından görüntü

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Şiddetli Rüzgar 

-Kent merkezinde devrilen ağaçtan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ağacın altında kalan araçlardan görüntü
-Detaylar

( KAYSERİ ) - Toz bulutu oluştu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü KAYSERİ

- Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ne giden yollar kapanırken, kent merkezinde de bir ağaç araçların üzerine devrildi. Akşam saatlerinde Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Aladağlar Milli Parkı Kapuzbaşı Şelaleleri yolu ulaşıma kapandı. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde de toz fırtınası etkili oldu. Fırtınada görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Kent merkezinde ise şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Mustafa Şimşek Caddesi'nde bir ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, belediye ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
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