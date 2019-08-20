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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu Haberi

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu Haberi

- Operasyondan detay - Ele geçirilen makaronlardan detay - Operasyonda, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri - Erciyes yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.Minibüste yapılan aramada, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Araçta bulunan C.Ç. ve B.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Lyon 

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