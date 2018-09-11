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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de iki mahalle yaşanan hayvan ölümleri sonrasında karantinaya alındı

Kayseri'de iki mahalle yaşanan hayvan ölümleri sonrasında karantinaya alındı

Besici Kayhan Duman ile röportaj

Karantina Bild Hayvan 

-Arazide ölen bir büyükbaştan detay
-Arazide otlayan hayvanlardan detay
-Üçpınar köyü levhasından detay
-Köyden detay
-Drone ile yayladan çekilen görüntüler
-Drone ile hayvanlardan çekilen görüntüler

( KAYSERİ -2) - Pınarbaşı ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi ve Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi karantinaya alındı KAYSERİ

- Kayseri'nin Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde yaşanan hayvan ölümleri sonrasında iki mahalle karantinaya alındı. Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Üçpınar Mahallelerinde şüpheli hayvan ölümleri yaşanmasının ardından şarbon şüphesiyle mahalleler karantinaya alındı. Pınarbaşı ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde 10 hayvanının öldüğünü söyleyen Kayhan Duman, "10 gün önce Tarım İlçe Müdürlüğü'nden geldiler ve kan tahlili aldılar. Hiç bir sonuç alamadık. Bir hafta sonra bir hayvanım daha telef olunca özel veteriner getirdim. Şarbon dedik ve Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerini 4 gün sonra ikna edebildi. Köy şu anda karantina altında. Ölen hayvanları gömüyoruz. Prosedürler ağır işliyor. İki ay kadar önce hayvanlar tek tük ölüyordu. Benim hayvanlarım ayrı olduğu için, benim hayvanlarıma 10 gün önce bulaştı. Burada şarbon olduğu kesinleşti yetkililerin daha hızlı hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin ise Pınarbaşı ve Bünyan ilçesindeki iki mahalleyi karantina altına aldıkları ve gereken çalışmaları yaptıkları bildirildi.

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