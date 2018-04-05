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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de iki kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de iki kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

olay yerinden detay

Jandarma Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespiti Güvenlik Önlemi Oğlan 

-jandarma ekiplerinden detay
-araçtan detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde iki kişi park halindeki aracın içinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerinin park halindeki 38 NV 274 plakalı aracı incelemek istedi. Jandarma ekipleri aracın içinde iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve aracın çevresinde delillendirme çalışması yaparken, şahısların kimlik tespiti için de çalışıldığı öğrenildi. (AÖ-
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