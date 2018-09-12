Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de hafız öğrenciler için tören Haberi

Kayseri'de hafız öğrenciler için tören Haberi

- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun konuşması - Hafızlık Merasiminden detaylar - Kayseri 'de hafızlık eğitimi alan 202 erkek öğrenciye belgeleri verildi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun: - "Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. 80 milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim"KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. 80 milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim." dedi.
Kayseri Müftülüğü tarafından 202 erkek öğrenci için düzenlenen "Hafızlık Merasimi" Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Selim Argun, programda yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam'da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Hafız kardeşlerime birkaç nasihatim olacak. Hafızlığı Arapça öğrenimi ile ilahiyat öğrenimi ile taçlandıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. Seksen milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim. Hafız sayımızı ve kalitesini arttıralım."İl Müftüsü Şahin Güven de müftülük çalışmaları hakkında bilgi sundu.Program sonunda öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.
Etkinliğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Lyon İslam Gesi Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı