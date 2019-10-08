Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yattı, çok sayıda yaralı var



- Kayseri'de freni patlayan kamyon yan yayı. Kazada çok sayıda yaralı var. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mahallesinde bulunan lunaparkın bahçe duvarından uçarak yan yattı. Çok sayıda yaralının olduğu olduğu olay yerine 6 adet ambulans sevk edildi.

