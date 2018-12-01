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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de ev yangını Video

Kayseri'de ev yangını Video

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları - Ambulansların yaralıları hastanelere kaldırması - Bir binanın dördüncü katında çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir binanın dördüncü katında çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.Köşk Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan 12 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 7 kişi, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.Yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis Hastane 

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