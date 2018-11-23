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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayseri’de ev yangını: Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı Video

Kayseri’de ev yangını: Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı Video

-İtfaiyeden görüntü

Polis Ev Yangını Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--Çalışmalardan görüntü
--Ekiplerden görüntü
--Ambulanstan görüntü
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yunus Emre mahallesi Ayvalı sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik anlamı alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Öte yandan, yangından çıkan dumandan etkilenen 2 kişi de olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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