Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

- Kayseri Devlet Hastanesi binası detay - Zanlının Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi - Yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlı adliyeye gönderildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri - Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım