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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

Kayseri'de düzensiz göçmen yakalanması

- Kayseri Devlet Hastanesi binası detay - Zanlının Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi - Yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlı adliyeye gönderildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri - Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 düzensiz göçmene organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen otobüs şoförleri Ramazan K. ve Seyfettin Fırat. ile muavinler Kerem O. ve Onur A. adliyeye sevk edildi.

Akalan Yolcu Otobüsü Trol 

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