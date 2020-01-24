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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de donduran soğuk...Suni göl buz tuttu Haberi

Kayseri'de donduran soğuk...Suni göl buz tuttu Haberi

Gölden görüntüler

Yüzme Uttu Yağan Kar Yağışı Hayvan 

-Gölün donan kısımlarından görüntüler
-Ördeklerden ve kazlardan görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri’de gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, suni gölü dondurdu KAYSERİ

- Kayseri’de yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu. Kayseri’de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde -10 derecelere kadar düşen hava sıcakları ile beraber, Beştepeler’de bulunan suni gölde dondu. Gölde yaşamını sürdüren hayvanlarda, buz kitlelerinin arasında bulunan su da yüzmeye çalıştı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, buzlanma ve son olaylarına karşı uyarılarda bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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