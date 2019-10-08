Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de dehşet...Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’de dehşet...Tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdü

olay yerinden detaylar

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Kubat Polis Ekipleri 

-polislerden detaylar
-olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de bir kişi tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesinde meydana geldi. R.T(43) ve F.B.(50) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle beraber F.B üzerinde bulunan bıçakla R.T.’yi ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ağır yaralanan R.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı