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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü İzle

Kayseri'de dehşet anları kamerada... Kopan kaya parçaları gencin üzerine böyle düştü İzle

-Güvenlik kamera görüntüleri

Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de heyelan anı kamerada KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yağış nedeniyle kopan kaya parçalarının Halit Ö.'nün üzerine düşerek hayatını kaybettiği anların feci görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Halit Ö., ailesiyle beraber Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne pikniğe gitti. Halit Ö.'nün kafasına gezdiği sırada aşırı yağmurdan dolayı kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Halit Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Halit Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci olay güvenlik kamerasında Öte yandan, meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolda yürüyen Halit Ö.'nün annesiyle birlikte gezdiği ve biranda kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü görüldü.
Görüntülerde, Halit Ö.'nün yanında bulunan annesininde paniklediği ve bir kişinin koşarak yanlarına geldiği saniye saniye kaydedildi. (AG-
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