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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı İzle

Kayseri'de çocuğun kafasına kaya parçasının düşme anı İzle

- Çocuğun kafasına taş düşme anı güvenlik kamerası görüntüsü Kayseri 'de çocuğun kafasına kaya parçası düşmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde, kafasına kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Halil Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Dün meydana gelen olayda, bölgeye gezi amaçlı gelen Halil Ö. kafasına kaya parçası gelmesi sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Aşırı Yağış Sağlık Ekipleri 

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