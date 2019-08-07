Kayseri'de cinayet

- - Üvey annesinin eski kocası tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi - Zanlının hastaneye getirilmesi - Zanlının adliyeye götürülmesi - - Üvey annesinin eski kocası tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de üvey annesinin eski kocası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde H.U. ile eski eşinin kocası Kemal Aslan (49) ve oğlu Ahmet Emin Aslan (16) karşılaştı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada H.U, eski eşinin kocasını ve oğlunu bıçakla yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Baba Kemal Aslan 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine, oğlu Ahmet Emin de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Ahmet Emin Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.U'yu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
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