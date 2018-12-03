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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de CHP ilçe başkanlığına zarar verildi Haberi

Kayseri'de CHP ilçe başkanlığına zarar verildi Haberi

- CHP Kocasinan İlçe Başkanlığına verilen zarardan genel ve detay görüntüler - Zarar gören cam, pano, resim - Parti binasının önünde toplanan vatandaşlar - CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı binasına girerek içeride bulunan malzemelere zarar veren kişi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı binasına camı kırarak giren kişi, içeride bulunan malzemelere zarar verdi.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe binasının camlarının kırılarak içeri girildiğini, bilgisayar, yazıcı, panolara asılı resim ve masalara zarar verildiğini gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi.Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları bulunduğu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.T'yi gözaltına aldı.İlçe başkanlığına gelerek binada incelemede bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendilerine olayın bir uyuşturucu müptelası meczubun saldırısı olduğunun söylendiğini ifade etti.
Daha önce de CHP teşkilat binalarına yönelik saldırılar olduğunu hatırlatan Arık, saldırının arkasında başkalarının olabileceğini belirterek yetkililerden olayın aydınlatılmasını istedi.

Psikoloji Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Madde Bağımlısı Basın Mensupları 

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