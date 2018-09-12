Kayseri'de bin 200 polisle Huzur Türkiye-5 uygulaması yapıldı Haberi

--Polis ekiplerinin arama yapması

--Kafelerden görüntüler

--vatandaşlardan görüntüler

--diğer detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL)- Uygulamada aranan 4 şahıs yakalandı, bir miktar bonzai ele geçirildi KAYSERİ



- Kayseri'de Huzur Türkiye-5 uygulaması kapsamında bin 200 polis, 6 bin 143 kişiyi sorguladı, 314 de işyeri kontrol etti. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye-5 uygulaması kapsamında Kayseri'de de bin 200 polis tarafından kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleşti. Kafe, düğün salonu ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli şahıslar didik didik arandı. 6 bin 143 şahıs, 436 araç ve 314 işyerinin kontrol edildiği denetimlerde, aranan 4 şahısta yakalandı. Ayrıca, 15 araca da 2 bin 622 TL para cezası yazılırken, bir miktarda bonzai ele geçirildi.

