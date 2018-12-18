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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de bayıltan koşu... Dereceye girmeyen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Kayseri’de bayıltan koşu... Dereceye girmeyen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

-Koşudan görüntüler

Yarış Allah Gözyaşı Öğrenciler Gori 

--Sporcuların ağlaması
--Bayılan sporcuların ambulansa konulması
--Deliktaş işe röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Atatürk Koşusunda yarışı tamamlayan bazı sporcular ağlarken, bayılan genç sporcular da ambulansta tedavi altına alındı. Kayseri’de Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 99. yıldönümü dolayısıyla Atatürk koşusu düzenlendi.
Minikler, yıldızlar ve genç takımlarından oluşan kategorilerde 206 sporcu yarışmaya katıldı.
Yarışın başlamasıyla beraber bitişe en hızlı gelmek isteyen sporcular, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışı tamamlayan bazı sporcular dereceye giremediği için gözyaşı dökerken, yorgunluktan bayılan bazı sporcularda ambulansta tedavi altına alındı. Koşular hakkında bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, “Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 99. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen atletizm koşusu bugün başladı.
Bugün yarışların bir kısmını yapacağız. Yarışmaya 51 takım katıldı.
Bunların 34 tanesi kız, 17 tanesi erkek takımıdır. Minik, yıldız ve genç takımları bugün, yarında büyükler koşusu da yarın düzenlenecek. 206 sporcumuz yarışmaya katıldı.
Hava da güzel, inşallah güzel yarışlar olur. Genç sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (AG-SK)
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