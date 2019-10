Kayseri’de Barış Pınarı Harekatına ‘Fetih Sureli’ destek

--Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

( KAYSERİ )- Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:- “Ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla millet olarak önümüze çıkacak her türlü tehdidi yok edecek kudrete ve güce sahibiz” KAYSERİ



- Kayseri’de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla Fetih Suresi okundu. Programa katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla millet olarak önümüze çıkacak her türlü tehdidi yok edecek kudrete ve güce sahibiz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatına destek vermek için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi.

Fetih Suresinin okunduğu program sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bugün kahraman ordumuz için Fetih Suresi ile yanlarında olduğumuzu göstermek için dualarımızla burada beraber olduk. Ecdadımız bundan bin yıl önce nasıl ki bütün dünyaya barışı ve insanlığı götürdüyse, bugünde yine aynı şekilde Suriye harekatımızın amacını belirterek oraya girdiler. Allah’a hamt olsun ki geçmişimizde de millet olarak bizim ne yaptığımız ve ne yapacağımız bellidir. Bizim hiçbir zaman kimsenin toprağında gözümüz olmadığını, geçmişte ecdadımızın bütün dünyada hüküm sürdüğünü bilerek söylüyoruz. Bugün de her yerde ecdadımız Osmanlı’nın eserleri var. Onlarda bunun açıkça delilidir. Bugünde biz oraya insanlığı götürmeye, barışı götürmeye, insanların o sor durumdan kurtulması için girdik. Oradan da Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız. ‘Sefer bizden, zafer Allah’tan’ diyoruz. Allah’ın izniyle orada ordumuzun ve milletimizin büyüklüğünü, ümmetin temsilcisi olduğumuzu da bir daha vurgulayarak en kısa zamanda da zaferimizi kazanıp çıkacağız. Biz dualarımızla millet olarak ordumuzun ve polisimizin yanındayız. Onların gözü arkada olmasın. Onların geride bıraktığı her birey buradaki komutanlarımızın, valilerimizin, devletimizin emanetleridir. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Ordumuz yeter ki imanlı göğsüyle orada mücadelesine devam etsin. Burada şehit ailelerimiz ve gazilerimizle beraber dualarımızla yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Tabi ki onlar bunu başaracaklar. Eğer gerekirse bizler millet ve devlet olarak yekvücut olarak hazırız ve bekliyoruz. Bütün dünyada buradan tekrar mesaj veriyoruz; Türk milletinin büyüklüğünü ve ne olduğunu bir daha görecekler. Biz insanlık için oradayız, başka bir şey için orada değiliz” ifadelerini kullandı.“Ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla millet olarak önümüze çıkacak her türlü tehdidi yok edecek kudrete ve güce sahibiz” diyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü tehdidi biz bertaraf edeceğiz. Bu kararlılık doğrultusunda da bölgede oluşan ve oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için, bölgeye huzur ve barış götürmek için kahraman ordumuz bildiğiniz gibi Barış Pınar Harekatını başlattı. Bizler bu harekat ile bölgede yaşayan herekse huzur ve güven götürmek için uğraşacağız. Bizim kahraman ordumuz sahada, bizlerde burada manevi desteğimiz ile bu milletin zaferini hep birlikte göreceğiz. Biz millet olarak bir araya geldikçe, birbirimize dayandıkça, birbirimize güç verdikçe bu ülkeye, bu millet ve bu bayrağa yönelen her türlü tehdidi Allah’ın izniyle bertaraf edecek güçteyiz. Çünkü ecdadımız tarih boyunca bunun birçok örneğini ortaya koymuştur. Bildiğiniz gibi Sakarya’da, Dumlupınar’da, Çanakkale’de, Malazgirt’te, Miryokefalon’da ecdadımızın yazdığı şanlı destanları hep beraber okuyoruz ve çok iyi biliyoruz. Bizlerde bu ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla millet olarak önümüze çıkacak her türlü tehdidi yok edecek kudrete ve güce sahibiz” ifadelerini kullandı.Programa Vali Günaydın’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve şehit yakınları katıldı.