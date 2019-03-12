Kayseri'de asayiş uygulaması

- - Uygulamadan genel görüntü - Polislerin üst ve araç araması yapması - Özel hareket polislerinin de katıldığı uygulamaya 100 polis katıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesindeki 5 noktada eş zamanlı yapılan "şok uygulamasına" 100 polis katıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği ve yaklaşık iki saat süren uygulamada, 393 kişi ve 134 aracın sorgulaması yapıldı.Ayrıca, 4 araca 813 lira para cezası kesildi, bir kişiye de kuru sıkı tabanca taşımaktan işlem yapıldı.Üst ve araç aramalarında ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Uygulamada, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi ile aranan bir kişi yakalandı.
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